Seminário reúne representantes de municípios do Ceará para discutir primeira infância

Representantes dos municípios do interior do Ceará se reuniram no Centro de Eventos, em Fortaleza, para o Seminário da Primeira Infância nesta sexta-feira, 11. Trocar ideias e avaliações sobre as políticas voltadas para crianças até seis anos foi um dos principais intuitos do evento.

Para Onélia Santana, titular da Secretaria da Proteção Social, o momento é fundamental para que o Estado se aproxime dos municípios e alinhe articulações de políticas para esse público.

Secretários de assistência social, representantes dos Comitês Municipais Intersetoriais da Primeira Infância, entidades que fazem parte do Programa Mais Nutrição e agentes sociais estiveram presentes para assistir ao seminário.

Tamara Machado Bezerra, secretária de assistência social de Piquet Carneiro, foi uma das representantes municipais que compareceu ao momento. "A gente sabe a importância que tem nos juntarmos ao Estado, do Estado escutar os municípios, porque realmente é nos municípios que acontecem as políticas públicas", afirma.

A secretária conta que 200 famílias de Piquet Carneiro são beneficiadas pelo cartão Mais Infância, política de transferência de renda do Estado para famílias com crianças de até seis anos. No município, sete visitadores são responsáveis por monitorar os participantes.