Complexos Mais Infância e centros comunitários celebram Dia Mundial da Infância

Com uma programação diversificada, os Complexos Sociais Mais Infância receberão uma série de ações voltadas ao público infantil durante esta semana. A iniciativa do Governo do Estado faz parte da comemoração do Dia Mundial da Infância, celebrado em 21 de março. As atividades também serão realizadas nos centros comunitários dos bairros Messejana, Farol, Mucuripe, Aldeota e Conjunto São Francisco, assim como no Espaço Viva Gente, ABC’s do Mondubim e Serrinha e nos Circos Escola Palmeiras e Bom Jardim.

"Todos os nossos equipamentos estão promovendo atividades. Hoje é um dia especial, voltado à primeira infância. Temos vários espaços dedicados à promoção de brincadeiras", explica a coordenadora do Programa Mais Infância Ceará, Dagmar Soares.

Na manhã desta terça-feira, 21, diversas crianças aproveitavam as atividades ofertadas no Complexo João XXIII, no bairro que leva o mesmo nome da unidade. De acordo com Áurea Vasconcelos, coordenadora pedagógica do Complexo, a programação da semana foi elaborada de acordo com a faixa etária do público.

"Atendemos crianças e adolescentes de cinco a 17 anos. Estamos ofertando atividades de contação de histórias, oficina de gesso. Também teremos a apresentação do coral e um circuito na quadra, com várias brincadeiras e jogos musicais", explica.

O Complexo funciona de segunda a sábado, sempre recebendo estudantes no contraturno escolar. Áurea destaca que a unidade do bairro João XXIII completou um ano no último mês de outubro e trouxe melhorias para o bairro.

"Fez uma diferença enorme para a comunidade, não somente na parte de arte, cultura, esporte e lazer. Tínhamos crianças autistas, com problema de socialização, e hoje fazem apresentações com teclado e violão", afirma. A programação desta semana contará com palestras, rodas de conversa e capacitação profissional. Ao todo, mais de 600 crianças e familiares estarão envolvidos.

O coordenador da Unidade do João XXIII, Wellington Cavalcante, destaca a diversidade de oportunidades que o Complexo oferece. "Queremos celebrar o Dia da Criança, mas também gerar uma reflexão. Acredito que um equipamento com esse só tem serventia quando existe um vínculo com a comunidade e temos conseguido isso", avalia.

A coordenadora do Programa Mais Infância Ceará, Dagmar Soares, explica que as unidades do Programa oferecem atividades similares durante todo o ano, e que a semana voltada ao Dia Mundial da Infância é uma oportunidade de dar visibilidade à causa e de expandir o trabalho que está sendo realizado.

"É um trabalho feito em conjunto com 11 secretarias. Nesta semana, buscamos divulgar no intuito de estimular outros municípios a seguirem essas ações. É dever do Estado, da família e da sociedade a garantia dos direitos de crianças e adolescentes", pontua.

Nesta semana, parte dos jovens serão levados para uma trilha guiada na Floresta do Curió, outros participarão de um passeio de barco no Rio Ceará. Dentro das unidades também serão desenvolvidos jogos recreativos, brincadeiras e atividades esportivas, assim como contação de histórias, oficinas de brinquedos, aulas de dança, teatro e música.

Para a dona de casa Vanessa Dias, 30, que possui três filhos inscritos no complexo Mais Infância, os trabalhos realizados no equipamento melhoraram a qualidade de vida dos moradores do bairro.

"Podemos fazer várias atividades, não só as crianças, mas nós também. Tenho ansiedade e depressão e os cursos que fiz aqui, além da aula de zumba, têm me ajudado muito", relata. Vanessa conta que já fez cursos de elaboração de planilhas e textos, mas revela que sua maior felicidade é acompanhar o desenvolvimento dos filhos. "O complexo veio pra ajudar muito o bairro, sempre acompanho as atividades de cada um. Já fizeram aulas de teclado, balé e capoeira, não tenho do que reclamar", completa.

