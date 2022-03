Mais Nutrição se torna a primeiro programa estadual a receber o selo "Alimento Seguro"

O Programa Mais Nutrição será a primeira iniciativa do Ceará a receber o selo "Alimento Seguro"—desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará (Nutec). A certificação confere a produtores e consumidores um acompanhamento técnico das boas práticas de fabricação, pesquisa, avaliação dos padrões de identidade e contaminantes exigidos por legislação sanitária, garantindo confiabilidade e credibilidade nas etapas de produção e comercialização de alimentos.

O Nutec é parceiro do Mais Nutrição nas análises de alimentos e controle de qualidade desde a sua criação, em 2019. O evento de entrega do selo ocorreu na manhã desta quarta-feira, 23, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, e contou com a presença da primeira-dama, Onélia Santana.



Veja a gravação da transmissão ao vivo do evento:

O programa

O programa Mais Nutrição é uma vertente do Mais Infância Ceará, idealizado pela primeira-dama Onélia Santana. Seu objetivo principal é garantir a segurança alimentar e nutricional de famílias em situação de vulnerabilidade. Em 2021, a ação já tinha doado mais de 1.256 toneladas de alimentos para 127 entidades, além de cearenses nas mais diversas situações, em um total de 67.274 pessoas de 41 municípios.

