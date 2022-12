Bairro Curió, em Fortaleza, recebe novo Complexo Mais Infância

A terceira unidade do Complexo Social Mais Infância em Fortaleza, foi inaugurada nesta sexta-feira, 30, pelo Governo do Ceará. O equipamento, no bairro Curió, se junta aos do Cristo Redentor e do João XXIII. Barbalha, no Cariri Cearense, também conta com um espaço voltado a atividades de lazer e educação infantil.

O espaço intergeracional — que contempla ainda adultos e idosos — abrange diversos tipos de atividade, que variam desde a promoção da leitura, ao aprendizado de finanças, administração, empreendedorismo, atendimento individual, aulas de robótica, informática, música e dança.

Elas são direcionadas a crianças a partir de 6 anos, que podem se inscrever nas aulas de balé, dança contemporânea, karatê, capoeira, futebol, hip hop, violão, teatro e horto. Tais práticas serão executadas na sala multifuncional, no teatro, na academia ao ar livre, na quadra poliesportiva e na horta, alguns dos ambientes do complexo.

Já os cursos e oficinas são destinados exclusivamente para crianças a partir dos 10 anos. A data de início das atividades começa em janeiro, estendendo-se até o meio de fevereiro de 2023. Todos acontecem nos períodos matutino e vespertino, a depender da turma selecionada.

O Complexo Social Mais Infância promove ainda ações profissionalizantes para jovens acima dos 16 anos. Há oferta para capacitação como designer de sobrancelhas, e manicure e pedicure.

A governadora do Ceará Izolda Cela (sem partido) esteve presente na inauguração e destacou que o espaço é um local de grande valia para a comunidade do Curió.

"Os pais, que querem um lugar bacana para trazer seus filhos no outro turno da escola. É um espaço de promoção das pessoas, por isso que a gente aposta nisso, investe e torce para que funcione muito bem e que a comunidade realmente dê nota 10 para o que vai acontecer aqui de serviço”, reforçou a gestora, em sua última ação como chefe do Executivo estadual em Fortaleza.

A idealizadora do Programa Mais Infância ainda quando primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, titular da Secretaria Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Estado (SPS), falou da alegria em prestigiar o momento.

“É uma honra estar no Curió completando 530 equipamentos entregues pelo Programa Mais Infância Ceará. Este é um Complexo que vai acolher todas as idades — crianças, adolescentes, adultos e idosos – com alimentação diária, atividade esportivas, balé, canto, violão, robótica, qualificação profissional. Então, é um momento de acolher melhor toda a população”. Onélia foi primeira-dama durante o governo do futuro ministro da educação Camilo Santana (PT), de quem Izolda Cela foi vice-governadora.

Com recursos do Tesouro Estadual, o investimento girou em torno dos R$ 2,3 milhões. Foi projetado, pela Coordenadoria de Proteção Social Básica, que cerca de 464 atendimentos aos núcleos da arte, cultura e esporte sejam feitos no decorrer do próximo ano. Na área da inclusão, mediante qualificação profissional dos beneficiados, estima-se 180 cidadãos beneficiados pelo novo complexo.

