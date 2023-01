Elmano discute reajuste do Mais Infância em reunião com ministro do Desenvolvimento Social

O governador Elmano de Freitas (PT) esteve nesta terça-feira, 10, em reunião com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT). No encontro, o chefe do Executivo cearense defendeu a ampliação do programa Mais Infância no estado, assim como um reajuste no valor do benefício.

"Não vamos medir esforços para combater a insegurança alimentar. O ministro ainda mostrou interesse em conhecer mais profundamente o Programa Mais Infância para levar as boas experiências do Ceará para outros estados", ressaltou o petista pelas redes sociais.



Executada pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), o programa Mais Infância Ceará inclui a transferência de renda por meio de um cartão. A pasta estima que 150 mil famílias cearenses recebem R$ 100 mensalmente.

Os beneficiários são selecionadas na base de dados do Cadastro Único e a relação das famílias é repassada para os municípios. Para receber, é preciso ter renda por pessoa na família de até R$ 89,00 e ter crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses. Outro critério para receber é receber o Bolsa Família, programa federal, agora de responsabilidade de Dias como titular do Desenvolvimento Social.

Governador embarcou para Brasília na segunda-feira, 9, para participar de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após os atos terroristas contra os prédios do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto no último domingo.