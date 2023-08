Estudantes pedem fim do Novo Ensino Médio e comemoram passagens de ônibus gratuitas

Alunos e professores se reuniram na praça da Gentiândia para reforçar pedidos que perduram por décadas no Brasil

A revogação da reforma do Novo Ensino Médio e o anúncio de passagens gratuitas nos ônibus de Fortaleza foram os temas mais citados por estudantes durante manifestação nesta sexta-feira, 11, Dia do Estudante, realizada na Praça do Gentilândia.



Por meio de cânticos e gritos, os discentes — em suma, da educação pública — pediam pela revogação do novo modelo adotado pelo Governo Federal, que busca flexibilizar os currículos, introduzir itinerários formativos, inserir o ensino técnico e profissionalizante e dar ênfase no desenvolvimento de habilidades socioemocionais no cotidiano dos alunos de escolas públicas.

Para Iael de Souza, 49, professora da Universidade Federal do Ceará (UFC), as mudanças norteiam o âmbito educacional para o caminho do empreendedorismo, o que, segunda ela, estorve o ensino acessível — principalmente às camadas populares da sociedade. "É uma luta que se alonga por décadas", afirma.

"A reforma do Novo Ensino Médio, por mais que se mexa nela, estreita, esvazia e empobrece os filhos e filhas das camadas populares das classes trabalhadoras de onde nós viemos, de onde eu vim, eu sempre fui uma trabalhadora que sempre trabalhou e estudou. Querem que o ensino médio seja o ponto final da escolarização", pondera a professora Iael.



A docente também ressalta a importância do retorno dos estudantes a andar pelas ruas em prol de apoio às causas educacionais depois de quase três anos paralisados por conta da pandemia da Covid-19.

Segundo Iael, a luta direta havia sido deixada para trás durante este período. Para ela, a ida nas ruas é o fator que “realmente pressiona, que realmente tem força e poder para fazer as mudanças”.