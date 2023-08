Pós-graduação em Comunicação é a 2ª da UFC a incluir cotas para trans e travestis

Imagem de apoio ilustrativo. Reitoria da Universidade Federal do Ceará Crédito: Divulgação/ UFC

As ações afirmativas, portanto, surgem como um estímulo para que novas oportunidades sejam criadas para o grupo. “As cotas são um processo de reparação, para que as pessoas possam chegar [à universidade] e ter a possibilidade de seguir um outro rumo que não seja o subemprego ou o desemprego, que leva à prostituição e à exposição a outros riscos sociais", explica o jornalista Bruno de Castro. Ele é mestre em Antropologia, aluno do doutorado em Comunicação da UFC e participou da comissão de ações afirmativas. “Pessoas trans e travestis precisam ter uma formação para que elas consigam ter um emprego qualificado, ganhem bem, tenham qualidade de vida e consigam pagar todas as contas em dia, sem precisar se expor a situações de vulnerabilidade que possa levar a morte”, adiciona ele. Bruno ainda destaca que a cota não é um privilégio, como muitas vezes é apontado por críticos da política. “[Isso] só mostra o desconhecimento dessas pessoas em relação ao que, de fato, é uma política de ações afirmativas. Quando a gente institui que tem uma vaga no mestrado e outra no doutorado para pessoas trans, não quer dizer que qualquer pessoa trans que estiver passando na rua vai abrir a porta da UFC e entrar”, explica o jornalista.

Os estudantes passam por um processo rigoroso de seleção. Devem elaborar um projeto de pesquisa que esteja adequado ao programa, passam por quatro etapas de avaliação, são entrevistados por uma banca de doutores e precisam tirar uma nota mínima. “Na medida que essas pessoas entram na faculdade — aqui estamos falando especificamente da pós-graduação —, elas vão reivindicar que outros autores sejam lidos, possibilitar que outros tipos de pesquisa sejam realizados pela instituição etc.”, destaca Bruno. “O ingresso dessas pessoas nesses espaços é o começo de uma série de outras coisas que vão acontecer em decorrência disso.” “A gente precisa de mais pessoas negras, indígenas, PCDs (pessoas com deficiência), trans e travestis, porque é a partir dessas diferenças que a gente consegue construir uma Universidade que, de fato, é plural, como a sociedade”, diz o jornalista.

Como se inscrever? Os interessados devem, obrigatoriamente, preencher o formulário eletrônico, localizado na aba “Processos Seletivos stricto sensu”, no site da instituição. No final da inscrição, o sistema apresentará um campo para a anexação de um único arquivo em formato PDF com o Projeto de Pesquisa. Para a inscrição, os candidatos que concorrerão na modalidade de reserva de vagas para Políticas de Ações Afirmativas devem apresentar, além da documentação pessoal, um termo de autodeclaração étnicoracial ou de identidade de gênero (a depender da categoria na qual irá concorrer). No caso das pessoas trans, também é necessária uma declaração de reconhecimento. Para indígenas, é necessária uma declaração de pertencimento emitida pelo grupo ao qual a pessoa faz parte. O documento deve ser assinado por liderança étnica local devidamente legitimada. Já pessoas com deficiência devem apresentar um laudo médico que ateste a condição.