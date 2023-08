Carga horária, itinerários formativos e EAD são levantamentos da Consulta Pública do Ensino Médio

“Fazendo esse recorte de Temer e Bolsonaro, a gente não tinha essa abertura que tem hoje no Mec, então eu falei exatamente isso: ‘É impossível falar sobre escola pública, sobre mudanças no ensino básico e sobre reforma do ensino médio sem falar com as pessoas que são afetadas diretamente por isso,” relata a presidente.

Durante o período, foram realizados nove webinários e cinco seminários. Também aconteceram audiências públicas com o Conselho Nacional de Educação (CNE), Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação (Foncede) e Fórum Nacional de Educação (FNE). A consulta pública online ficou disponível para professores, estudantes e gestores do Ensino Médio entre os dias 15 de junho e 6 de julho.

Instituída por meio de portaria publicada pelo Mec em março deste ano, e coordenada pela Secretaria de Articulação Intersetorial e com os Sistemas de Ensino (Sase), a Consulta Pública aconteceu entre março e julho deste ano, a partir de audiências públicas, coletas, reuniões e questionário virtual, e deve subsidiar futuras decisões do Ministério da Educação (MEC).

Ela diz que, durante a reunião, colocou os desafios vividos pelos alunos atualmente e ressaltou que essas problemáticas só podem ser enfrentadas se estudantes fizerem parte de todo o processo, desde debater carga horária, disciplina e estrutura escolar até o conceito de educação base e diretrizes de base.

A revogação do Novo Ensino Médio é motivo de ato nacional que será realizado no próximo dia 11 de agosto e uma das principais bandeiras levantadas pela Ubes, juntamente com a bolsa da assistência estudantil para o ensino de tempo integral e aumento dos Institutos Federais.

Jade Beatriz coloca também que há apreensão dos estudantes quanto ao Exame Nacional do Ensino Médio diante do modelo do Novo Ensino Médio, no qual estudantes precisam escolher a sua formação curricular, uma vez que as matérias como história, geografia, física e matemática, cobradas pelo exame, não são estudadas por todos os alunos.