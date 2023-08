Space Week Nordeste traz profissionais da Nasa, AEB e Inpe para palestras em Fortaleza

O evento vai acontecer dos dias 14 a 20 de agosto, na Universidade Federal do Ceará e no shopping Iguatemi Bosque

Entre os dias 14 e 20 de agosto, a Space Week Nordeste 2023 deve reunir entusiastas das ciências espaciais em palestras e minicursos ministrados por profissionais de instituições como a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (Nasa), Agência Espacial Brasileira (AEB) e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O evento, que vai acontecer na Universidade Federal do Ceará (UFC), entre os dias 14 e 18, e no Shopping Iguatemi Bosque, nos dias 19 e 20, é realizado pela UFC, Instituto de Ciências do Mar (Labomar), Meteora e Nasa.

Entre os temas que serão abordados nas palestras estão diplomacia espacial, iniciativas da área espacial nordestina, satélites nacionais, engenharia de missões espaciais e incentivo a jovens no setor.

Serão oferecidos oito minicursos para diferentes públicos, desde pessoas interessadas nos temas, a profissionais do meio acadêmico. Cada curso tem 30 vagas e aulas têm duração de duas a três horas.

Para participar de cursos e palestras é necessário realizar a inscrição por meio do site do evento. Também é possível submeter trabalhos científicos em diferentes temas como economia do ar e aeroespacial, tecnologias e inovações.

Já a Feira da Space Week Nordeste 2023, que será nos dias 19 e 20, no Iguatemi, é aberta ao público de todas as idades. Durante a feira, devem acontecer exposições de drones e robôs quadrúpedes, além de atividades interativas e educativas.