Homem é preso por compra ilegal de jiboia em Fortaleza

Em operação conjunta com os correios, a Polícia Federal capturou um homem de 38 anos e resgatou uma jiboia no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, 10. O fato ocorreu quando o suspeito recebia a encomenda com o animal em sua residência.

Ele confessou o crime aos agentes e disse ter negociado a compra do animal por um perfil em uma rede social. Contra ele, foi redigido um Termo Circunstanciado de Ocorrência na Polícia Federal. O homem pode responder por crimes ambientais de aquisição ilegal e maus-tratos a animais silvestres.

O crime, previsto pela lei 9.605/98, prevê penas de até dois anos de reclusão. As investigações seguem para que outros envolvidos na prática ilícita sejam identificados e capturados pelos agentes de segurança.