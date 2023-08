Casal denuncia xenofobia após acidente de trânsito em Fortaleza

O caso aconteceu no cruzamento da avenida Barão de Studart com a rua João Carvalho. Caso foi levado à Delegacia de Repressão aos Crimes por Descriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrin)

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias de uma denúncia de preconceito de raça ou cor no bairro Aldeota, em Fortaleza. Um casal de cearenses relata ter sido derrubado de uma motocicleta por um carro com uma família, que ainda teriam ofendido os dois com ataques xenofóbicos, no último sábado, 5.

Segundo Emily Gonçalves, de 21 anos, ela e o namorado, Gabriel Mariano, 23, foram fazer uma entrega em uma motocicleta, quando um Jeep Renegade os atingiu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Eles são empreendedores de uma marca de roupas e, na ocasião, estavam sem motoboy. Por isso, tiveram que realizar a entrega juntos.

No percurso, o casal conta ter sido derrubado pelo veículo enquanto ultrapassava o cruzamento da avenida Barão de Studart com a rua João Carvalho. Ao caírem da moto, Gabriel teve ferimentos no braço e na perna. Emily, que estava no banco passageiro, não teve ferimentos.

Em seguida, Gabriel foi a uma farmácia enquanto a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) chegava ao local.