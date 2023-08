Viúvo de 92 anos aprende a costurar após sonho e faz sucesso nas redes sociais

“Eu tive um senso de fazer esses paninhos, pra esquecer do passado, do que aconteceu. Minha esposa faleceu e eu vivia muito preocupado aqui dentro de casa. Só na poltrona, na televisão, chorando, lembrando dela, porque 67 anos de casados é muito tempo”, explica Manuel.

A ideia do negócio veio de um sonho com a esposa, que costurava. Depois, ele revelou a ideia para a filha mais nova, Nízia, e decidiu começar a produzir os panos de prato.

As vendas começaram em novembro de 2021 e, a partir daí, o negócio só cresceu. A neta Joanizia criou um perfil no Instagram ( @srneo2021 ), que já tem mais de 6 mil seguidores e mais 100 mil visualizações nos vídeos publicados.

Manuel ainda mantém viva a paixão pela esposa que morreu e sempre publica declarações nas redes sociais. “Se o amor da minha vida estivesse viva, estaríamos completando 68 anos de casados. (...) Mas sei meu amor, que tudo que está acontecendo comigo hoje, é a sua luz irradiante que me guia todos os dias”, escreveu em uma postagem no Instagram.

Nízia, filha mais nova de Manuel, diz que o reconhecimento do trabalho do pai está sendo muito gratificante. O público das redes sociais manda mensagens e relata que a história inspira outros idosos. “A gente consegue passar (algo) além de uma mídia social, a gente consegue passar esse amor”, completa.

Em entrevista ao O POVO , o viúvo relata, emocionado, que a relação com a esposa era baseada no respeito e educação. Segundo ele, os dois não discutiam e ele até saia de casa para não brigar com a esposa: “Eu ia pros vizinhos conversar, bater papo e mais tarde eu voltava.”

Ela relata ainda que as vendas do negócio só crescem. Com mais compartilhamentos nas redes sociais, chegaram encomendas de outros estados do País, como Rio Grande do Sul, Curitiba, Salvador, São Paulo e Recife.