Chuvas em agosto? Entenda as precipitações das últimas semanas

Imagem de apoio ilustrativo. Média de chuvas no Estado em agosto gira em torno de 5 milímetros (mm). Em Fortaleza, são esperados cerca de 10 mm Crédito: FABIO LIMA

“Nós temos períodos que nós chamamos de pré-estação, estação chuvosa e pós-estação. A pós-estação costuma ser em junho, julho e até mesmo em agosto. Agosto está no finalzinho da nossa pós-estação. Quando ela vai um pouquinho mais ela acaba entrando no mês de agosto, então agosto pode ser, sim, com chuvas em alguns municípios”, aponta Oliveira. Média de chuvas no Estado em agosto gira em torno de 5 milímetros (mm). Em Fortaleza, a média é de cerca de 10 mm. Chuvas de agosto não são consideradas “chuvas do caju” Por coincidir com o período de colheita do caju, as chuvas que ocorrem no segundo semestre foram popularmente apelidadas de “chuvas do caju”. O fenômeno, que não está diretamente ligado à floração da fruta, costuma acontecer anualmente entre os meses de setembro e novembro.