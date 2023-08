Paciente do IJF pula da janela de enfermaria

Processo administrativo interno será encaminhado para apuração do caso

Um paciente do Instituto Doutor José Frota (IJF), localizado no Centro de Fortaleza, pulou da janela de uma enfermaria da unidade de saúde na manhã dessa terça-feira, 8. O homem estava internado desde o último domingo, 6 de agosto, devido a múltiplas perfurações causadas por arma branca.

Após a queda, ele foi atendido pelas equipes de emergência do hospital, e o seu quadro de saúde é estável.

De acordo com a direção do IJF, novos exames estão sendo realizados e as equipes de psicologia, psiquiatria e serviço social da unidade também estão acompanhando a situação.

A motivação do caso não foi divulgada. Um processo administrativo interno será encaminhado para apuração do caso.