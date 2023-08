Foragido por tráfico de drogas no Ceará é preso em Goiás

Em ação conjunta com a Polícia Civil do Estado de Goiás, a Polícia Civil do Ceará cumpriu um mandado de prisão por tráfico de drogas contra um homem na cidade de Valparaíso, em Goiás, na noite desta segunda-feira, 7. A ofensiva foi o resultado de um trabalho investigativo da Delegacia de Repressão às Ações Organizadas (Draco) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Identificado como Ewerton Lima de Andrade, de 33 anos, o homem tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico e era procurado pela polícia desde o dia 19 de julho de 2021. O indivíduo foi localizado às margens da BR-040, em Valparaíso, após investigações e levantamentos realizados.



Ewerton foi condenado a seis anos e três meses de prisão em regime fechado e agora encontra-se à disposição da Justiça de Goiás para futura transferência para o Estado do Ceará. A Polícia Militar de Goiás também colaborou com a ação.