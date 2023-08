Polícia Civil do Ceará recebe armamento pesado para combater facções criminosas

Governador Elmano de Freitas (PT) entrega armas pesadas à Polícia Civil durante solenidade nesta terça-feira, 8 Crédito: FÁBIO LIMA

Com o objetivo de modernizar o trabalho das forças de segurança, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) recebeu, do Governo do Ceará, 150 submetralhadoras automáticas MPX calibre 9×19, da marca alemã SIG Sauer, nesta terça-feira, 8. A entrega dos equipamentos aconteceu na sede da PC-CE, em Fortaleza. A priori, o armamento será utilizado para a realização de operações policiais, cumprimento de ordens judiciais, mandados de prisão, entre outras ações. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Leia Mais Fortaleza, Maracanaú e Caucaia: 83 bairros podem ficar sem água na quarta-feira, 9

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assegura que todos os profissionais estão qualificados e capacitados, por meio de treinamentos, para utilização das submetralhadoras. Além disso, o gestor diz que os aprendizados serão repassados para as novas gerações de policiais cearenses. "Nossa polícia precisa ter os melhores equipamentos e, dessa maneira, nós estamos fortalecendo instituição. Isso está acompanhado do fortalecimento do nosso trabalho de inteligência [e] de integração das nossas forças", continua.

O governador também reforça que as facções criminosas estão cada vez mais poderosas e mais bem armadas. Haja vista a problemática, os policias civis estariam em situação de vulnerabilidade perante os infratores.

Outra medida estabelecida pelo Governo Estadual para o segundo semestre de 2023 é a integração da a Polícia Civil para com a Polícia Militar do Ceará (PC-CE), Perícia Forense do Ceará (Pefoce), Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a fim de garantir maior segurança aos cidadãos. Para reduzir o índice de criminalidade no Estado, Elmano voltou a bater na tecla do acompanhamento do programa "Preview", que dará oportunidade ao jovem da periferia à universidade, para que os nossos jovens possam ingressar no ensino superior. O secretário de Segurança Pública estadual, Samuel Elânio, complementa a fala do governador dizendo que a escolha do armamento foi feita por instrutores de tiro capacitados. "Estes instrutores estão capacitados para difundir o conhecimento e a própria academia estadual de segurança pública ajudará nesta capacitação dos profissionais".