Ceará chega ao quinto mês consecutivo com redução no número de homicídios

Foto de apoio ilustrativo Crédito: Aurélio Alves/O POVO

O Estado também registrou redução no mesmo período. Neste ano, foram 1.629 homicídios entre janeiro e julho, 6,3% a menos que nos sete primeiros meses de 2022.

Por meio de press-release, o titular da SSPDS, Samuel Elânio, destacou o uso das estatísticas da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) para orientar o trabalho policial e ferramentas tecnológicas e de inteligência como tendo influenciado positivamente os indicadores.

O secretário ainda destacou ações que já foram anunciadas e que irão, quando implementadas, somar-se a esses esforços. São os casos do chamamento de mais 700 aprovados no concurso da Polícia Civil e o concurso que deve ser feito "em breve" pelo Corpo de Bombeiros. Também foi citado o interesse de estender para todos os estados nordestinos o acordo de cooperação com a Paraíba, que está sendo formatado.

"Somando tudo a isso, queremos cada vez mais buscar uma redução desses índices, seja de crimes violentos, seja de crimes patrimoniais", afirmou Elânio. "A tendência é que cada vez mais consigamos trazer mais tranquilidade e segurança para a população cearense".

A SSPDS ainda não divulgou os dados detalhados de homicídios por regiões do Estado em julho, assim como os números de intervenção policial.

Quais os municípios mais e menos violentos do Ceará? No sábado, 5, O POVO publicou reportagem que mostra os números de homicídios em cada um dos 184 municípios cearenses neste ano, com dados de até 20 de julho. Trinta e um municípios cearenses não haviam registrado homicídios neste ano, com destaque para Baixio (Centro-Sul do Estado), onde não ocorre homicídio desde 2013.