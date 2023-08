Dois homens são presos com revólver, simulacro e munições em Fortaleza

Crédito: Divulgação/Polícia Miliar do Estado do Ceará

Dois homens foram presos por porte ilegal de arma nessa segunda-feira, 7, durante patrulha policial na região do bairro Papicu, em Fortaleza. Junto aos suspeitos, identificados como Francisco Walace Sousa Rocha, 23, e Luiz Fernando Lourenço dos Santos da Silva, 25, foram encontrados um revólver calibre 38, um simulacro, munições, cartões magnéticos, documentos e uma mochila.

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), os dois têm antecedentes criminais. Walace tem passagens na Polícia por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e roubo, enquanto Luiz Fernando tem histórico também por roubo, além de posse irregular de armamento.

Após a apreensão, os dois homens foram levados ao 2° Distrito Policial (DP), unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foram realizados os procedimentos necessários.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181