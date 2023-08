Colisão entre veículo de passeio e ônibus causa incêndio no Vicente Pinzón

Uma colisão entre um veículo de passeio e um ônibus causou um incêndio, nessa segunda-feira, 7, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o veículo de passeio colidiu com a traseira do ônibus na rua Renato Braga.

O motorista do ônibus relatou que percebeu uma pane elétrica no veículo e decidiu parar no acostamento, quando sentiu o impacto do outro veículo na parte de trás.

“Ao sair do ônibus, vi uma senhora fora do carro e um incêndio no veículo dela, que passou para o ônibus e rapidamente tomou conta dos dois veículos”, afirmou em nota publicada pelo CBMCE.

Os bombeiros foram acionados até o local e utilizaram 11 mil litros de água e líquido gerador de espuma (LGE) para apagar o incêndio. Por se tratar de um local com uma ladeira, os agentes também precisaram colocar um calço no pneu do ônibus para evitar o deslocamento do veículo.