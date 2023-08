Corpo é encontrado dentro de carrinho de reciclagem no Canindezinho

Não havia qualquer identificação com a vítima, e a vizinhança não conhecia o homem como morador da região

Um corpo do sexo masculino, com marcas de violência, foi encontrado no bairro Canindezinho, em Fortaleza, nesta terça-feira, 8, dentro de um carrinho de reciclagem.

O POVO apurou que o carrinho estava no calçadão e que o rapaz possuía marcas que são semelhantes a de espancamento, tortura e estrangulamento. Não havia qualquer identificação com a vítima, e a vizinhança não conhecia o homem como morador da região.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A vítima tinha uma tatuagem no ombro. O corpo estava com baldes e garrafas plásticas.

O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que confirmou o caso. O homem, de 23 anos, possuía marcas de tiros.

Conforme o órgão, o Departamento de Homicídios, Polícia Militar e Perícia Forense e estiveram no local. O caso está sob investigação da 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).