Comerciante de 62 anos é morto dentro do próprio estabelecimento em Fortaleza

Um homem de 62 anos, proprietário de uma banca de frutas, foi morto a tiros dentro do próprio estabelecimento, localizado na avenida José Torres, no bairro Granja Portugal, em Fortaleza.

A vítima cuidava das frutas quando foi surpreendida por dois homens a pé e um deles, armado, efetuou vários tiros. O comerciante morreu no local.

As investigações apontam para características de execução, no entanto, o caso será apurado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. As informações foram colhidas com o policiamento local.



A vizinhança relatou aos policiais que o homem possuía uma boa relação com os moradores e que todos ficaram surpresos com o crime. O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.