Dois homens são mortos a tiros ao descarregarem caminhão na Grande Messejana

As vítimas trabalhavam com carregamento de materiais em caminhões

Dois homens, identificados como Endeberg Rocha e Valdo Ferreira, foram mortos em Fortaleza nessa segunda-feira, 7, quando descarregavam materiais de um caminhão na avenida Barão de Aquiraz, no bairro Paupina, Grande Messejana.

Conforme testemunhas informaram ao policiamento local, as duas vítimas trabalhavam com carregamento de cargas e estavam na carroceria do veículo quando homens armados os surpreenderam e atiraram. Os dois morreram no local.

A Polícia foi acionada, e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local para realização dos primeiros levantamentos.

O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta. A matéria será atualizada.