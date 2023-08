Mulher é autuada em investigação que apura procedência de 200 celulares encontrados em carro

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

“As investigações seguem em andamento com o intuito de concluir o fato”, informou em nota a Polícia Civil do Estado (PC-CE), que acrescentou que o caso é investigado pelo 27º Distrito Policial (DP).

A mulher investigada após mais de 200 celulares terem sido encontrados no carro que conduzia foi autuada em flagrante na manhã desta segunda-feira, 7, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dela, localizada no bairro Pici. Francisca Michelle de Castro Costa, de 40 anos, porém, foi liberada após pagamento de fiança.

Relembre o caso

No último dia 2 de julho, um policial militar rastreou o seu iPhone após perceber que o aparelho havia sumido. Após o fim do expediente, ele identificou que o celular estava em um condomínio residencial localizado no bairro Parquelândia e foi até lá.

O celular estava em um automóvel modelo Corolla Cross, que seria do companheiro de Francisca Michelle. Ela alegou não ter a chave do veículo e, após uma discussão, o carro foi guinchado para o 10º Distrito Policial, no bairro Antônio Bezerra.

Após expedição de mandado de busca e apreensão, o veículo foi aberto e mais de 200 celulares foram encontrados dentro dele. Cruzamento dos dados de boletins de ocorrência mostrou que, pelo menos, 55 aparelhos eram roubados.