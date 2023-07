Cruzamento de dados de BOs revela que 55 celulares apreendidos com guarda são roubados

Aparelhos foram encontrados no carro de guarda municipal de Itaitinga após um policial militar rastrear o próprio telefone no local

Cerca de 55 dos mais de 200 celulares encontrados em um veículo particular no dia 2 de junho, no bairro da Parquelândia, haviam sido roubados ou furtados em delitos cometidos no interior do estado e na Capital. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), após o cruzamento de boletins de ocorrência.

Os aparelhos foram detectados no porta-malas de um Corolla Cross após um policial militar notar a perda de seu telefone e rastreá-lo em um condomínio na Parquelândia. Na ocorrência, a proprietária do veículo e guarda municipal do município de Itaitinga, se negou a abrir o carro, alegando que havia perdido as chaves. O carro foi guinchado e a agente levada para depor no 10° Distrito Policial.

No último sábado, 8, um mandado de busca e apreensão no veículo foi cumprido pela PC, onde foram encontrados uma quantia em dinheiro e outros materiais que também foram apreendidos.

As investigações agora seguem para identificar a procedência dos outros aparelhos que estavam no automóvel. Em nota, a SSPDS afirmou que irá entrar em contato com as vítimas para realizar a devolução dos bens, após concluir o processo de triagem dos eletrônicos.