Fortaleza: Carro é guinchado após celular de PM ter sido encontrado dentro do veículo

Um automóvel Corolla Cross foi guinchado de dentro de um condomínio residencial depois que um celular perdido foi rastreado e encontrado no porta-malas do veículo. Caso aconteceu na última segunda-feira, 2, na avenida Jovita Feitosa, no bairro Parquelândia, em Fortaleza. Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). iPhone 13 era de policial militar.

Conforme O POVO apurou, impossibilitados de abrir o carro, os policiais apreenderam o veículo e encaminharam o carro ao 10º Distrito Policial, no Antônio Bezerra.

De acordo com fonte, o policial militar estava trabalhando quando sentiu falta do aparelho celular, um iPhone 13. No dia seguinte, o agente de segurança conseguiu rastrear a localização do aparelho e comunicou à Polícia.

Inicialmente, o automóvel estaria na rua, mas ao perceber a abordagem policial, o motorista se evadiu. Posteriormente, o celular foi localizado no estacionamento do condomínio, localizado na avenida Jovita Feitosa.

Os policiais foram até o local e entraram com autorização do síndico. Descobriram quem era a proprietária da vaga, uma guarda municipal de Itaitinga, e entraram em contato com ela, no entanto, a chave do veículo não foi achada.

Por meio de nota, a PC-CE informou que um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do caso. O proprietário do carro foi notificado para comparecer à delegacia, mas não foi ao local. O caso foi transferido ao 27º Distrito Policial.

O POVO questionou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) se o automóvel segue apreendido e se o aparelho celular foi devolvido ao PM. A matéria será atualizada quando a demanda for respondida.