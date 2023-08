Ponte degradada segue frequentada, apesar de barreiras colocadas pela Prefeitura

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 06-08-2023: Movimentação de pessoas na Ponte Velha do Poço da Draga logo após o fechamento da entrada da ponte na Praia de Iracema. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

O fechamento da Ponte Metálica, na comunidade do Poço da Draga, não teve efeito significativo sobre a movimentação na praia. O POVO esteve no local na manhã deste domingo, 6, acompanhando o primeiro fim de semana após o bloqueio do acesso à estrutura. Por volta das 9 horas, o Poço da Draga tinha pouca frequência de banhistas. O movimento passou a aumentar por volta das 10 horas e, ao fim da manhã, a quantidade de pessoas aproveitando a praia era similar à habitualmente vista no local. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Movimento deste domingo, 6 na praia do Poço da Draga, em Fortaleza, foi calmo; fechamento da Ponte Metálica não impactou na frequência de banhistas Crédito: Bemfica de Oliva Movimento deste domingo, 6 na praia do Poço da Draga, em Fortaleza, foi calmo; fechamento da Ponte Metálica não impactou na frequência de banhistas Crédito: Bemfica de Oliva FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 06-08-2023: Movimentação de pessoas na Ponte Velha do Poço da Draga logo após o fechamento da entrada da ponte na Praia de Iracema. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 06-08-2023: Movimentação de pessoas na Ponte Velha do Poço da Draga logo após o fechamento da entrada da ponte na Praia de Iracema. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal Segundo o vendedor ambulante Sassá do Coco, não houve impacto na quantidade de frequentadores ao longo da semana. A Ponte Metálica foi fechada na quarta-feira, 2, após um jovem ser atingido por um bloco de concreto que caiu da estrutura, severamente degradada. O prefeito José Sarto (PDT) anunciou, após o fechamento, que outro píer será construído no local. A estrutura atual da ponte, segundo o gestor, será mantida como está, "para contemplação". Morador do Poço da Draga há 48 anos, Sassá concorda com a necessidade de uma estrutura que tenha mais segurança. O ambulante vende cocos em frente à Ponte Metálica desde 1994 e afirmou que "quase todo dia" presencia acidentes no local.

Bloqueio da Ponte Metálica não é respeitado Mesmo com tapumes fechando o acesso e uma placa informando a proibição da entrada, as restrições não impedem que pessoas sigam frequentando a Ponte Metálica. O POVO presenciou três grupos distintos no píer, apesar do bloqueio. Grupo de pessoas pesca na Ponte Metálica; estrutura está interditada após acidente Crédito: Bemfica de Oliva Grupo de pessoas pesca na Ponte Metálica; estrutura está interditada após acidente Crédito: Bemfica de Oliva Grupo de pessoas pesca na Ponte Metálica; estrutura está interditada após acidente Crédito: Bemfica de Oliva Grupo de pessoas pesca na Ponte Metálica; estrutura está interditada após acidente Crédito: Bemfica de Oliva FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 06-08-2023: Movimentação de pessoas na Ponte Velha do Poço da Draga logo após o fechamento da entrada da ponte na Praia de Iracema. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 06-08-2023: Movimentação de pessoas na Ponte Velha do Poço da Draga logo após o fechamento da entrada da ponte na Praia de Iracema. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 06-08-2023: Movimentação de pessoas na Ponte Velha do Poço da Draga logo após o fechamento da entrada da ponte na Praia de Iracema. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal A reportagem chegou à praia por volta das 8h30min, quando já havia quatro pessoas na extremidade da Ponte Metálica. Com varas de pescar, elas ficaram cerca de duas horas no local.

Grupo de adolescentes usa Ponte Metálica como plataforma para mergulhos; estrutura está interditada após acidente Crédito: Bemfica de Oliva Grupo de adolescentes usa Ponte Metálica como plataforma para mergulhos; estrutura está interditada após acidente Crédito: Bemfica de Oliva Grupo de adolescentes usa Ponte Metálica como plataforma para mergulhos; estrutura está interditada após acidente Crédito: Bemfica de Oliva Às 11 horas, um grupo de adolescentes foi até o fim da estrutura e a usou como base para mergulhos no mar. A prática de pular da Ponte para a água costumava ser um dos maiores atrativos do local antes do fechamento. Grupo escala estrutura da Ponte Metálica, na praia do Poço da Draga; local foi interditado após acidente Crédito: Karyne Lane Grupo escala estrutura da Ponte Metálica, na praia do Poço da Draga; local foi interditado após acidente Crédito: Karyne Lane

No começo da tarde, mais jovens foram vistos escalando a lateral da estrutura. Eles também foram ao fim da ponte para realizar mergulhos. Desde a chegada da reportagem até por volta das 10h30min, uma guarnição da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) estava presente no estacionamento em frente à praia. Os agentes, no entanto, não impediam a entrada das pessoas na Ponte Metálica. Também vinculado à GMF, o posto de guarda-vidas do Poço da Draga tinha dois agentes. Estes, porém, precisavam dividir a atenção entre as pessoas na Ponte Metálica e os banhistas no restante da praia.