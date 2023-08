Balneabilidade em Fortaleza: 17 trechos de praias estão próprios para banho

Ainda no setor Leste, também estão próprias as praias do Titanzinho, da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos, e da Sabiaguaba, na altura da rua Sabiaguaba.

Fortaleza apresenta 17 trechos de praias próprias para banho. As praias se dividem em três setores: Leste, Centro e Oeste. As informações, divulgadas nesta sexta-feira, 4, são do novo boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

- P. do Futuro - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09

- P. do Futuro - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.

- P. do Futuro - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

- P. do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.

- P. do Futuro - Na altura da av. Carlos Jereissati.

- P. do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.

- P. do Futuro - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.

- P. do Titanzinho - Praia do Titanzinho.

- P. da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos.

- P. da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba.



Setor Centro

- P. do Meireles - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar.

- P. do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

- P. do Meireles - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro.

- P. de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho.

- P. de Iracema - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.

Setor Oeste