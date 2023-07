Linha Sul do Metrofor tem via suspensa por roubo de cabos

Os usuários do Metrô de Fortaleza (Metrofor) passaram por um grande imprevisto na manhã desta quinta-feira, 20. O sentido Carlito Benevides, que liga os municípios de Fortaleza, Maracanaú e Pacatuba, teve as atividades suspensas por cerca de duas horas devido a um furto de cabos na ferrovia.

De acordo com o Metrofor, a fiação é responsável por todo o sistema de alimentação elétrica dos trens, o que impossibilitou a execução das viagens. A companhia também informou que a subtração foi identificada por funcionários que realizam a manutenção da rede entre as estações Aracapé e Rachel de Queiroz, ambas em Maracanaú.

Moradores da região afirmaram ter visto quatro pessoas furtando os fios durante a madrugada. Segundo relatos, eles estavam a bordo de um veículo branco, da marca Fiat e utilizaram o automóvel para transportar o material roubado.

Em nota, o Metrofor afirmou que apura imagens feitas por câmeras de segurança e que o caso será registrado junto à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). De acordo com o art.260 da Lei N°2.848/1940, o ato de impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro é considerado crime com pena de dois a cinco anos de reclusão e multa.

A subtração afetou também o sentido Chico da Silva, que faz o sentido de retorno à Capital. O intervalo entre os trens, que comumente é de 16 minutos, aumentou para 25, entre uma viagem e outra.

Esta não é a primeira vez no ano em que os passageiros ficam sem acesso ao metrô devido ao furto de cabos. Poucos meses atrás, em maio, toda a linha sul interrompeu as atividades devido à ausência do cabeamento.

Por meio de suas redes sociais, o metrofor informou que técnicos foram enviados ao local para solucionar o problema. Após a substituição do aparato, as viagens foram retomadas no sentido Carlito por volta das 8 horas, mas ainda com lentidão no fluxo de trens, que devem manter o intervalo de 20 minutos durante as próximas horas.