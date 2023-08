Teto de call center cede parcialmente no Centro de Fortaleza

Parte do teto de um call center localizado no Centro de Fortaleza cedeu, na tarde dessa terça-feira, 1º, e assustou funcionários que trabalhavam no local.

De acordo com a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), o teto não desabou completamente. Parte da estrutura metálica que fazia a sustentação do teto teria cedido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Fortaleza Bilíngue abre inscrições para cursos presenciais e on-line

Prefeito goiano é preso no Aeroporto de Fortaleza por porte ilegal de arma de fogo

Parte da Ponte Velha cai na cabeça de jovem que aguardava corrida de aplicativo no local

Cerca de um terço da estrutura foi isolada, porém todo o prédio foi interditado.

Ninguém ficou ferido, porém uma ambulância foi acionada ao local para atender parte dos trabalhadores que se assustaram e ficaram nervosos.