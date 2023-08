Trator que realizava limpeza de pontos de lixo atropela e mata homem em Fortaleza

O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, 2. O motorista do veículo dava ré quando atingiu o rapaz que passava no meio da coleta de lixo irregular na Capital

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias de um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira, 2, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e Ecofor Ambiental, um trator estava sendo usado para as operações do Mutirão de Limpeza, a fim de remover grandes pontos de lixo da Capital.



Mesmo com sinalizações luminosas e sonoras do equipamento, quando o motorista estava dando marcha ré, um homem, que passava no meio do ponto irregular de lixo descartado, foi atingido na cabeça e morreu no local.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local para averiguar a ocorrência.

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), lamentou o caso e informou que está acompanhando o andamento junto à Marquise Ambiental, empresa contratada para o serviço, e aos órgãos competentes.

A Ecofor Ambiental afirma que está prestando toda assistência à família da vítima e ao colaborador que estava operando o equipamento.