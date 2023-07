Família de cearenses se prepara para viajar pela América do Sul a bordo de um Motorhome

Quem nunca imaginou viajar pelo mundo, desbravando e conhecendo lugares incríveis todo dia? Para uma família de cearense, o sonho de “cair na estrada” está perto de se concretizar. Em um motorhome, Thor e Karla Alcântara Torino, seus filhos e dois pets planejam conhecer a América do Sul em uma jornada estimada para durar quatro anos.

O casal está cuidando de todos os preparativos para o grande momento. Ao lado deles, os filhos Ana Melissa, 12 anos, e Murilo, de 14 anos embarcam juntos nessa jornada com seus dois cãezinhos, Mel e Chopp.

Aloha na Estrada, nome dado ao projeto da viagem, foi criado pela filha do casal, Ana Melissa, une as iniciais dos nomes da família Crédito: Arquivo Pessoal

Ao o POVO, Thor Torino explica que a ideia é que a família saia de Fortaleza nas primeiras semanas de dezembro deste ano - uma vez que as crianças ainda estão estudando - tempo necessário para terminar todos os preparativos, como roteiro e programações.

Durante todo o projeto, o novo lar da família Torino será um motorhome, veículo Marcopolo Volara V6, ano 1999, batizado pela filha do casal, Ana Melissa, de Thomukana, junção das iniciais de cada membro familiar.

“Nossa aventura está por começar, levando e trazendo a experiência de conhecer o mundo do ponto de vista dos viajantes hosteleiros, onde a troca de energia e cultura são os fatores que fazem com que este espírito do amor por viajar se torne incrível”, afirma Thor, idealizador e líder do projeto, em entrevista ao O POVO,

Família cearense vai viajar pela América do Sul em motorhome equipado para os viajantes

O motorhome possui apenas 16 metros quadrados e é equipado com quarto, camas individuais, cozinha e sala de refeições Crédito: Arquivo Pessoal

A casa rodante, onde será a moradia dos viajantes nos próximos quatro anos, possui 16 metros quadrados e é equipada com um quarto do casal, camas individuais para as crianças, cozinha completa, sala de refeições interna, banheiro completo e sistema de geração de energia solar, além do espaço apropriado com segurança para os pets tanto para o deslocamento quanto para as pernoites.

Intitulado “Aloha na Estrada”, o projeto será documentado e publicado nas redes sociais do Aloha, com o intuito ser um canal de divulgação da cultura hostel, como curiosidades e desafios.

“Ao longo destes anos à frente do nosso Hostel, pude vivenciar experiências incríveis dos nossos amigos, hóspedes e viajantes. Essa realidade nos trouxe o desejo de poder ter um estilo de vida mais leve, minimalista e transpassar para nossos filhos uma visão de futuro mais calma”, diz Karla.

Excursão de família cearense é estimada em quatro anos

Os Torino irão começar a excursão pelo Nordeste brasileiro. Saindo de Fortaleza, eles vão percorrer todas as regiões , descendo o mapa do Brasil até o extremo sul do País. Em seguida, a segunda etapa é sair do Brasil até ao “Fim do Mundo”, como é conhecida Ushuaia, na Argentina. De lá, os viajantes conhecerão os países da América do Sul, até o Panamá, destino final do projeto.

Filhos estudarão de forma remota durante viagem pela América do Sul

Para as crianças, o momento é de grande expectativa. Como ainda estão em idade escolar, eles continuarão estudando de forma remota. Para eles, a rotina, não tão inédita, visto que na pandemia de Covid-19, eles mantiveram seus estudos online.

“Minha expectativa é que eu posso conhecer o mundo, pessoas novas, lugares maravilhosos, culturas e comidas novas que eu adoro”, conta Melissa.

“Quero explorar a natureza e aprender coisas novas que vão servir para minha formação e meu amor aos jogos e à tecnologia”, ressalta Murilo.

Para viabilizar o projeto, eles contam com parcerias na área de infraestrutura material e intelectual, mas esperam outras parcerias para garantir o sucesso da expedição.

“Estamos buscando parcerias principalmente na área mecânica e de peças para o Thomukana, visto que nosso veículo já é um “senhor”, certamente precisará de reparos no decorrer da expedição”, ressalta Thor.

