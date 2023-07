Crianças se divertem em piscinas naturais na Praia do Futuro; entenda o fenômeno

Piscininhas são opção para brincar com as crianças na água do mar sem risco de ondas fortes

O tempo nublado não impediu a diversão de famílias nas piscinas naturais da Praia do Futuro neste domingo, 16. A liberdade de brincar na água do mar quando a maré está baixa e os pontos de água rasa se formam trouxe animação para as crianças. Com pazinhas ou com as mãos, elas também cavavam buracos na areia e faziam castelos.

“Aqui é rasinho, daqui eu fico olhando. Dá para deixar elas brincando à vontade”, diz Carla de Sousa, 33, que levou as filhas Lara, 7, e Iara, 5, para curtirem o ambiente. As meninas corriam, pulavam na água, voltavam até a mãe, que se mantinha sentada na areia assistindo atenta. A proximidade com o posto de salva-vidas também é outro fator que leva Carla a escolher a Praia do Futuro para o lazer do domingo.

Quem via Tarcísio, 3, fazendo a própria piscina natural enquanto cavava um buraco com a irmã, Isabela, 10, nem imagina que o menino não gosta de praia. “A gente vem mais pela piscina da barraca”, explica Tarcísio Araújo, 36, pai dos dois. Mesmo com a preferência do filho, a água do mar foi uma boa distração até o equipamento da barraca abrir.

“Hoje a gente estava rezando para chegar e está assim”, relata Dynnhyfer Maciel, 38, enquanto preparava Davi, 5, com muito protetor solar para começar a brincadeira no mar. “Quando está mais agitado a gente evita”, conta a mãe, que vem de Baturité, no interior do Ceará, para curtir alguns fins de semana de férias em Fortaleza.

FORTALEZA, CEARÁ, 16-07-2023: Período de férias escolares, na Praia do Futuro. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Por que as piscinas naturais da Praia do Futuro se formam?

A maré é a principal influência na formação das piscinas naturais. Segundo a bióloga marinha Sandra Beltran-Pedreros, a Praia do Futuro tem características que facilitam o surgimento desse fenômeno.

“Tem bastante correnteza, então a força das ondas do mar é grande. Isso faz com que tenha um movimento da areia. E a areia da Praia do Futuro é fácil de ser movimentada”, explica. Somados às mudanças na maré, esses fatores criam espaços de água rasa e sem ondas.

A tendência de formação das piscinas fica ainda mais forte em época de lua cheia e lua nova. “É quando tem maior ação das luas nas marés. Durante a lua crescente e minguante, às vezes não aparecem piscinas porque a influência da lua na maré é muito leve”, diz a pesquisadora.

Para saber se a maré vai estar alta ou baixa, basta consultar a tábua de marés. A Marinha do Brasil divulga esse dado com a previsão de horário para cada fase da maré, juntamente com a fase da lua.

Cuidados na hora de tomar banho nas piscinas naturais

Apesar de não ter o perigo das ondas fortes, ainda é preciso cautela para aproveitar as piscinas naturais com segurança. Sandra explica que, pelo deslocamento de areia, um animal marinho ou até mesmo resíduos cortantes que estavam naquele local podem ficar presos na piscina.

“Não é para entrar numa piscina de uma vez. Você tem que verificar se não tem algum tipo de organismo ali. E se a praia não for reconhecida como apta para o banho, as piscinas também não são aptas”, afirma.