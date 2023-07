Edifício São Pedro: utilidade pública é revogada e futuro do imóvel segue indefinido

Com decreto de utilidade pública em vigor desde março de 2022, donos do imóvel estavam impedidos de vender ou modificar estrutura. Interesse do Governo foi revogado nessa sexta-feira

Quase um ano e meio após anunciar a intenção de construir um Distrito de Economia Criativa no local que hoje abriga o Edifício São Pedro, na Praia de Iracema, em Fortaleza, o Governo do Ceará desistiu do processo de desapropriação do prédio. O Estado publicou nesta sexta-feira, 21, decreto revogando a declaração de interesse público no imóvel.

A decisão foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE), uma semana após O POVO noticiar que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) havia rejeitado o pedido de tombamento federal do edifício.

O empresário Francisco Philomeno Gomes, sócio majoritário da Philomeno Imóveis e Participações S.A, empresa proprietária do imóvel, disse que ainda não há definição sobre o futuro da estrutura. "Iremos reestudar as viabilidades e ver a melhor solução", destacou em conversa com O POVO.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Edifício São Pedro: utilidade pública é revogada pelo Governo estadual

O parecer do órgão federal foi um dos fundamentos mencionados pelo Governo para declinar da desapropriação. "Se concluiu que "o imóvel não apresenta elementos suficientes para a identificação da representatividade nacional para a memória, a identidade, a história e a formação da sociedade brasileira nos moldes do Decreto-Lei nº 25/1937”, reproduz o decreto, assinado pelo governador Elmano de Freitas (PT).

O documento também cita o indeferimento do processo de tombamento municipal, em agosto de 2021, pela Prefeitura de Fortaleza. De acordo com o decreto, o interesse público no prédio deixa de existir sem o reconhecimento local e nacional. "O início do processo executório de desapropriação, em seu principal aspecto, estava na dependência da confirmação, pelas autoridades competentes, do interesse histórico [...]", aponta.

O decreto de utilidade pública do Edifício São Pedro tinha sido publicado pelo Governo do Estado em março de 2022. À época, a Secretaria de Turismo do Estado (Setur) afirmou que o local iria abrigar o Distrito de Economia Criativa, com foco na geração de emprego e renda por meio do incentivo a atividades como artesanato, artes visuais, gastronomia, literatura, música e cultura popular.

Representantes da Procuradoria Geral do Estado (PGE) chegaram a se reunir duas vezes com os proprietário do imóvel, mas as negociações não avançaram e a desapropriação sequer foi iniciada. Agora, com a desistência do Estado, o edifício retoma sem restrições à iniciativa privada. "Como não houve o início da fase executória, o imóvel continuará, como sempre esteve, com os proprietários", esclareceu a PGE em nota enviada ao O POVO.

Edifício São Pedro: imponência e requinte sucumbiram aos efeitos do tempo

Em 2015, os donos apresentaram projeto à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) para construção de uma torre com 97 metros no terreno, preservando parte do edifício. Com o impasse sobre o tombamento, o processo não saiu do lugar.

Inaugurado em 1951, o Edifício São Pedro foi a primeira construção vertical da Praia de Iracema. Até 1970 era chamado de Iracema Plaza Hotel e operava com 75% da capacidade destinada a hóspedes. Depois, se tornou exclusivamente residencial, e ganhou o nome que carrega até hoje. A imponência e o requinte que eram característicos ao imóvel sucumbiram aos efeitos do tempo.

A grave deterioração prédio, que salta aos olhos de quem passa pelo local, também está atestada em laudos de engenharia, já que em 2014 a estrutura foi condenada pela Defesa Civil de Fortaleza. Apesar disso, não é raro o entra e sai de pessoas no imóvel. A maioria, usuários de drogas ou famílias em situação de rua que procuram abrigo dentro do edifício.