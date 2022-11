Edifício São Pedro, na Praia de Iracema, sofre princípio de incêndio

O Edifício São Pedro, prédio histórico localizado na Praia de Iracema, em Fortaleza, sofreu um princípio de incêndio na manhã desta terça-feira, 22. De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBM-CE), as chamas atingiram dois cômodos da edificação. O fogo foi controlado e não há registros de feridos.

A situação foi registrada por moradores das redondezas do local, que identificaram fumaça saindo por uma das janelas. Confira:

Os Bombeiros foram acionados por volta das 6h15min. Segundo os agentes que atuaram na ação, o local continha grande quantidade de lixo e materiais inflamáveis, como garrafas pet e roupas espalhadas. Felizmente, a edificação não tem energia elétrica ou instalação para gás de cozinha ativa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Situação de abandono

O histórico prédio do Edifício São Pedro está em situação de abandono e apresenta deterioração de sua estrutura. Apesar de estar isolado, atualmente o local é residência para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Local continha muito material inflamável (Foto: CBM/Reprodução)



Há oito meses, o Governo do Estado decretou que o imóvel é de utilidade pública e deu início ao processo de desapropriação do local para construção de um Distrito de Economia Criativa. O laudo que determinará o valor do imóvel, no entanto, segue em elaboração. Somente após a estipulação do preço é que o processo pode seguir.

O local também passou por processo para ser tombado como um patrimônio federal. No entanto, todos os pedidos foram negados. De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), “as narrativas empregadas para exaltar os valores patrimoniais estão vinculadas estritamente às realidades cearense, metropolitana e fortalezense”, sem elementos suficientes que justifiquem o tombamento a nível nacional.

Risco estrutural

O São Pedro também já foi alvo de discussões em abril de 2021, quando uma mulher morreu após uma estrutura do local ceder e ela cair do terceiro ao primeiro andar do prédio. A vítima era a artista Renata Nakayama, que tinha 23 anos. Ela teria entrado na edificação para grafitar as dependências.

Sobre o assunto Sem tombamento ou desapropriação, Edifício São Pedro segue deteriorado

Edifício São Pedro: desapropriação aguarda análise do valor do imóvel

Edifício São Pedro: desapropriação será negociada e obras podem levar 12 meses

Pessoas são flagradas no edifício São Pedro, na Praia de Iracema

Tags