Cagece inaugura pontos de atendimento no Centro, Parangaba e Vila União

Novas lojas da empresa, inauguradas neste mês, ficam no Shopping Central, Shopping Parangaba e no bairro Vila União, em Fortaleza

Três pontos de atendimento da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) foram inaugurados no mês de julho nos bairros Vila União, Parangaba e Centro de Fortaleza.

Os serviços disponíveis, como novas ligações de água e esgoto, alteração de titularidade e religação, parcelamento de débito, funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h em todos os pontos e aos sábados, das 8h às 12h, no ponto da Parangaba. Os atendimentos são realizados sob agendamento prévio no site da Cagece.

Dois dos pontos inaugurados neste mês migraram de lojas de atendimento na rua e passaram a funcionar no Shopping Parangaba e no Shopping Central, junto à unidade de Vapt Vupt. O ponto no bairro Vila União já existia no local, mas passou por reforma de ampliação.

A Cagece informou que está migrando gradualmente para lojas de atendimento dentro de shoppings. A mudança tem a intenção de oferecer mais comodidade, segurança e acessibilidade aos colaboradores e clientes da companhia.

Serviço:

Loja de atendimento na Parangaba

Local: Shopping Parangaba, no piso térreo, salas 165, 166 e 167 – Rua Germano Franck, 300

Horário de atendimento: segunda a sexta, das 8h às 17h, e aos sábados, de 8h às 12h(agendamento pelo Site)

Nova loja de atendimento no Vapt Vupt Centro

Local: Shopping Central – rua Senador Pompeu, 856 – Centro, Fortaleza, 1º Andar – Vapt Vupt

Horário de atendimento: segunda a sexta, das 8h às 17h (Agendamento no Vapt Vupt)

Loja de atendimento no Vila União

Local: Lauro Vieira Chaves, 1030 – Vila União

Horário de Atendimento: segunda a sexta, das 8h às 17h (agendamento pelo Site)