O POVO vence prêmio nacional de fotojornalismo do BNB

O POVO venceu a edição de 2023 do Prêmio Nacional de Fotografia do Banco do Nordeste na categoria melhor fotografia ou reportagem fotográfica, veiculada entre 1° de janeiro de 2022 e 28 de fevereiro de 2023. A foto ganhadora é de Francisco Fontenele, fotógrafo do O POVO, e foi capa da edição impressa de 25 de fevereiro deste ano.

Das quatro primeiras fotografias finalistas melhor colocadas pelo júri técnico, três eram do O POVO, ocupando primeiro, segundo e quarto lugar. O segundo lugar na avaliação divulgada nesta segunda-feira, 10 de julho, é de Fábio Lima, com a foto “Ceasa 50 anos”, e o quarto, de Júlio Caesar, com “A diferença do microcrédito no mundo rural”. Na colocação final, as fotos ficaram em quarto e sexto lugares, respectivamente.

A colocação foi definida em duas fases, por júri técnico e votação pública, que aconteceu entre os dias 10 e 12 de julho, e contou com 15.586 votos. A foto vencedora esteve em primeiro lugar nas duas fases e a premiação vai acontecer durante o mês de julho, em Fortaleza. Vencedor receberá valor bruto de R$ 14 mil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A foto, intitulada “Ceará ocupa a terceira maior geração de energia renovável do Nordeste”, foi feita na região de Itarema, enquanto Fontenele passava de carro pelos aerogeradores.

Ele conta que, ao ver a extensão dos cataventos eólicos, comumente encontrados no litoral cearense, aquilo o chamou atenção, especialmente pelo tamanho dos aerogeradores em comparação com os trabalhadores que faziam o trabalho de manutenção, e pediu para parar o carro para fazer a foto.

“Embora eu já tivesse feito outras (fotos) ao longo do caminho, aquela ali particularmente me chamou atenção pelo tamanho, principalmente em relação ao homem, que foi justamente o destaque que eu quis dar para ela: mostrar o tamanho do homem em relação às pás eólicas”, explica o fotógrafo.

Para ele, a matéria mostra a força da energia eólica. “Eu fico feliz em saber que, de alguma forma, eu contribuí, mostrando o desenvolvimento, dessa característica forte que o Ceará tem por meio das energias renováveis”, relata.

Sobre o tema, ele destaca, ainda, que a energia eólica tem sido uma fonte de geração de trabalho para os cearenses, trazendo novas formas de trabalho.

Além de trazer mais visibilidade para a fotografia, para Fontenele, estar presente neste prêmio, que considera um momento histórico para si, representa também a presença e atenção do O POVO.