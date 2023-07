Estudante cearense conquista medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática

O estudante Matheus Alencar, de 17 anos, conquistou na madrugada desta quarta-feira, 12, a medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática, realizada em Tóquio, no Japão. Ele é o primeiro cearense a conquistar a medalha.

Natural de Fortaleza e aluno do Colégio Farias Brito, Matheus conta que desde o começo do fundamental tinha o desejo de ir à Olimpíada Internacional de Matemática, e por isso sempre foi muito apegado aos seus estudos. “As olimpíadas científicas abordam temas que não são o padrão das escolas, às vezes abordam até temas universitários, então precisamos gostar muito do que estamos fazendo e estudar muito além do normal do currículo de matemática da escola”, disse.

Uma preparação com altos e baixos

Matheus destaca que sua vida olímpica começou de fato em 2019, quando ele iniciou sua jornada nas olimpíadas com foco em uma matemática mais difícil, assim como a olimpíada internacional. Sua primeira experiência foi na Olimpíada Cearense de Matemática, quando conquistou sua primeira medalha de ouro e disputou a Olimpíada Rioplatense de Matemática, que une países da América Latina e com ela, sua primeira decepção.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Nessa olimpíada eu fui muito mal no segundo dia da prova e acabei ganhando a medalha de bronze. Depois disso, consegui também minha primeira medalha na Olimpíada Brasileira de Matemática: um bronze, em 2019. Em 2020 foi um ano ruim com a pandemia e acabei não conseguindo medalha nenhuma. Em 2021 consegui passar para a Olimpíada do Cone Sul, que me incentivou a voltar a estudar muito com a prata que ganhei, então, como estudei mais, consegui chegar a um ouro na brasileira de matemática”, relatou.

As conquistas que levaram ao Ouro

Matheus continuou fazendo as olimpíadas, já que são anuais. Em 2022 ele conquistou a medalha de ouro nos quatro certames: a Cone Sul, a Rioplatense, a Brasileira e a Cearense. E na madrugada desta quarta-feira, 12, conquistou o ouro da Olimpíada Internacional de Matemática em Tóquio.

“Ainda não sei exatamente o que pensar desse ouro, mas definitivamente fico muito feliz de poder representar o Ceará e trazer a tão sonhada medalha de ouro para o meu Estado, que vinha chegando perto há anos, mas nunca exatamente ela. Uma medalha de ouro na internacional é uma conquista não tão comum no mundo, e consegui-la ainda no segundo ano me deixa muito feliz”, ressalta.

O estudante se prepara para os certames desde o ano de 2019 Crédito: Arquivo Pessoal

Matheus diz que quer continuar trabalhando com a matemática aplicada nestas olimpíadas, além de fazer pesquisas na área e ao mesmo tempo, tem vontade de aprender computação para competir e resolver problemas como estes das olimpíadas.