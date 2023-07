Novo trecho da rua Paula Ney terá sentido único a partir desta quinta-feira, 13

A rua Paula Ney, no bairro Aldeota, terá mais um trecho funcionando em mão única a partir desta quinta-feira, 13. A mudança ocorre entre a rua Professor Dias da Rocha e avenida Senador Virgílio Távora, que passará a operar apenas no sentido Leste/Oeste.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a alteração vai ajudar a diminuir conflitos veiculares e aumentar a segurança de quem caminha pela região.

A medida se trata de uma expansão do sentido único na via, que já funciona deste modo até a rua Professor Dias da Rocha. "O que vamos fazer é prolongar em mais uma quadra, até a avenida Senador Virgílio Távora, para garantirmos um ir e vir cada vez mais seguro, além de facilitar deslocamentos", explica o superintendente do órgão, Antônio Ferreira.

A nova mão da pista irá causar desvios na rota de quem costuma passar pelo local. Agora, os motoristas que trafegam pela Virgílio Távora não poderão mais entrar à direita na rua Paula Ney e devem utilizar a rua Eduardo Garcia para seguir viagem.