Cão preso em grade de ferro é solto pelo Corpo de Bombeiros

No primeiro semestre de 2023, os bombeiros já realizaram o resgate de 6.024 animais

Um cão que estava preso em uma grade de um portão foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) nesta terça-feira, 11. A operação foi realizada no bairro Monte Castelo, em Fortaleza.

Para realizarem a ação, os agentes precisaram romper a estrutura de ferro com um corta a frio. A tutora do cão acompanhou todo o processo realizado.

Resgates em 2023

Nos primeiros seis meses de 2023, o CBMCE informa que 6.024 animais foram resgatados. Em comparação ao mesmo período de 2022, o número apresentado é 12% maior — durante o primeiro semestre do ano passado, 5.399 resgates foram observados.

A expectativa da corporação é de que, nos próximos três meses, o número de animais resgatados em 2021 (6.252) seja superado.