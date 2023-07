Mais de 100 celulares são encontrados em carro após PM rastrear iPhone em Fortaleza

A proprietária do veículo não quis abri-lo, alegando que havia perdido a chave; saiba detalhes do caso

Mais de 100 celulares foram encontrados em carro que foi guinchado para o 10º Distrito Policial (10º DP) após o celular de um policial militar ser encontrado dentro do porta-malas do veículo. Neste sábado, 8, um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Civil no carro, modelo Corolla Cross.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que foram encontrados dentro do veículo uma quantia em dinheiro, assim como outros materiais que também foram apreendidos.

A investigação prossegue para identificar a procedência dos aparelhos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O 27º Distrito Policial (DP) segue realizando diligências e oitivas para concluir o caso”, informou em nota a SSPDS, que acrescentou também que a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) acompanhou o cumprimento do mandado e colheu os primeiros indícios que irão subsidiar as investigações.

Relembre o caso

O caso teve início após o PM sentir falta de seu celular, um iPhone 13, após o término do expediente. Ele rastreou o sinal do aparelho e o localizou dentro do carro, que estava em um condomínio no bairro Parquelândia, na última segunda-feira, 2.

No local, a proprietária do veículo, uma guarda municipal de Itaitinga (Região Metropolitana de Fortaleza) não quis abri-lo, alegando que havia perdido a chave. Com isso, o carro foi guinchado ao 10º DP. Ela prestou depoimento sobre o caso.