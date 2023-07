Santuário de Fátima celebra 40 anos de ordenação do Padre Ivan

Nesta segunda-feira, 10, o padre Ivan Souza, da Paróquia e Santuário Nossa Senhora de Fátima, completa 40 anos de ordenação sacerdotal - rito da igreja católica em que um diácono faz seus votos de pobreza, castidade e obediência e passa a viver em prol de sua missão como padre.



A missa é às 17 horas, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na avenida 13 de Maio, no Bairro de Fátima, em Fortaleza, sendo transmitida pelas mídias sociais da paróquia no youtube e no facebook.

Serviço

Missa de 40 anos de ordenação sacerdotal do Padre Ivan Souza

Local: Paróquia e Santuário de Nossa Senhora de Fátima

Endereço: Avenida Treze de Maio, 200 - Fátima

Horário: 17 horas