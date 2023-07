Motoqueiro morre após ser atingido por linha de pipa com cerol na Messejana

Um motoqueiro morreu após ser atingido no pescoço por uma linha de pipa com cerol na tarde deste domingo, 9. O acidente aconteceu na BR-116, altura do quilômetro 13, já no bairro Messejana.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o motociclista veio a óbito ainda dentro da ambulância.



O nome da vítima não foi divulgado.

Imagens registradas por transeuntes mostram o motoqueiro sendo socorrido em uma calçada e uma grande quantidade de sangue ao seu redor. Um dos vídeos ainda mostra a pipa presa à fiação.

A Polícia Civil deve abrir inquérito para investigar o caso.