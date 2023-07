Profissionais da enfermagem e Sarto terão reunião para discutir pagamento do piso

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, e os profissionais da enfermagem deverão se reunir na tarde desta segunda-feira, 10, para discutir a questão do pagamento do piso da categoria.

Os profissionais cobram a implantação do piso salarial da enfermagem no Município. Na quinta-feira, 29 de junho, os profissionais iniciaram uma greve, realizada em todo o País.

No Hospital Doutor José Frota (IJF), por exemplo, 70% dos profissionais ficaram paralisados, enquanto 30% permaneceram trabalhando para garantir o funcionamento dos serviços na unidade hospitalar.

Após a paralisação, o Tribunal de Justiça do Ceará emitiu liminares pedindo pela suspensão da greve e estabelecendo o pagamento de uma multa diária de R$ 15 mil, caso a medida não fosse cumprida. Pelo Sindicato Patronal, que apontava multa diária de R$ 50 mil para os profissionais do setor privado, a categoria votou pelo encerramento da greve na última terça-feira, 4.

Apesar do fim da paralisação e do retorno das atividades, os sindicatos decidiram manter o estado de greve, em que mobilizações e atos ainda poderão ser promovidos.

Segundo representantes do Sindsaúde e do Sindicato dos Enfermeiros, negociações e encontros com as gestões municipal e estadual também deverão ocorrer nos próximos dias.

Na última semana, foram realizadas reuniões com a Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), o Ministério Público do Trabalho e o Governo do Estado do Ceará e a Secretaria Estadual de Saúde, em que propostas foram apresentadas.

Nesta segunda-feira, o encontro com o prefeito Sarto ocorrerá às 15 horas, na sede da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog).