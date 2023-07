Torcedor cai de arquibancada na Arena Castelão durante jogo do Ceará

Um homem de 33 anos caiu enquanto tentava passar de uma arquibancada para outra na Arena do Castelão, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira, 7. Torcedor, que foi ao local acompanhar o jogo entre Ceará e Botafogo-SP, caiu de uma altura de aproximadamente 12 metros e chegou a ficar desacordado.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o caso aconteceu no Setor Norte do estádio, por volta das 19h46min. Torcedor ficou desmaiado por um tempo após a queda, mas recobrou a consciência. Oficiais que estavam de serviço prestaram socorro ao homem.

Uma ambulância de resgate realizou o atendimento pré-hospitalar da vítima, estabilizando, imobilizando e conduzindo para um hospital de trauma. O torcedor não apresentava lesão que causasse sangramento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com CBMCE, paciente chegou na unidade de saúde "consciente, orientado" e apresentando dores.