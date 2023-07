Ceará x Botafogo-SP ao vivo pelo Brasileirão Série B 2023; siga transmissão

Sob clima de pressão e em meio a protestos da torcida, o Ceará entra em campo para enfrentar o Botafogo-SP nesta sexta-feira, 7, às 21h30min, na Arena Castelão, pela 16ª rodada da Série B, com a certeza de que não há margem para novos tropeços em casa. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Escalações de Ceará e Botafogo-SP

Ceará

4-3-3: Bruno; Warley, Pagnussat, Gabriel Lacerda e Formiga; Richardson, Zé Ricardo e Chay; Janderson, Nicolas e Erick. Téc: Guto Ferreira

Botafogo-SP

4-3-3: Matheus Albino; Thássio, Lucas Dias, Marcio Silva e Patrick Brey; Tárik, Madruga e Luiz Henrique; Osman, Salatiel e Edson Carioca. Téc: Marcelo Chamusca

Como Ceará e Botafogo-SP chegam para o jogo

Adversário do Vovô, o Botafogo-SP encara a partida como um confronto direto. Na 8ª posição, a Pantera tem três pontos de vantagem em relação ao Ceará e vem de vitória dentro de casa contra o Guarani, em partida que marcou a estreia de Chamusca no comando do time. O treinador, inclusive, volta a encontrar o Alvinegro na atual edição da Série B, já que enfrentou a equipe cearense em uma oportunidade anterior, quando estava no Tombense — nesta ocasião, foi derrotado.



Para a partida, Guto Ferreira deve ter os desfalques de Luiz Otávio e Richard, que seguem em processo de transição. Os recém-contratados Sidnei e Paulo Victor também ficam de fora. Por outro lado, o meia-atacante Chay, ausência contra o Sport, volta a ser opção, assim como Guilherme Bissoli, regularizado no BID.