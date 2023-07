Evento debate saúde mental da população quilombola, LGBTQIA+ e indígena

Encontro começou nesta sexta-feira, 7, e segue até domingo, 9, no Centro de Formação do MST, no São João do Tauape

Reflexões sobre a saúde mental da população indígena, negra, LGBTQIAP+ e quilombola no pós-pandemia pautam evento realizado neste fim de semana no Centro Frei Humberto, espaço de formação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em Fortaleza. Programação realizada pelo Instituto Parentes teve início nesta sexta-feira, 7, e se estende até domingo, 9, com especialistas em saúde mental.



As atividades se estenderão à aldeia Anacé, em Caucaia, e ao terreiro escola Ilê Axé Oba Oladeji, em Maracanaú. Encontro "Tudo que nóis tem é nóis" tem como tema "Saúde mental e a encruzilhada entre o técnico, o poético e o político".

Leia Mais Férias em Fortaleza: momento certo para patinar na Beira-mar

Grupos de forró animam chegada de turistas no Aeroporto de Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dani Campelo, coordenadora do Instituto Parentes e curadora do evento, explica que o instituto tem um movimento de formação que chama de "desobediente". "Como a gente propõe o bem viver? Melhorando as nossas formações, saindo um pouco do que a academia nos propõe de apenas tecnicismo, levando essas pessoas que estão nas formações para as aprendizagem no campo, nos quilombos, nas cirandas, junto com as mulheres, os homens, as crianças", afirma.

Primeiro dia de evento contou com a participação de Antônio Bispo, conhecido por Nêgo Bispo, lavrador e morador do Quilombo do Saco-Curtume, em São João do Piauí, no Piauí. "Para nós, ou você tá com saúde ou você tá doente. Se você tá doente, é todo, não é só a mente", resume ele, que é ativista político e membro da Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Piauí (CECOQ/PI) e da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq).

Entre os palestrantes estão Paulo Amarante, pesquisador da Fiocruz; Jeane Tavares, professora do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Letícia Carolina Nascimento, colaboradora da coleção Feminismos Plurais da Djamila Ribeiro, Cacique Roberto, líder indígena do povo Anacé; Babalorixá, professor Doutor Linconly Jesus do terreiro escola Ile axé Oba oladeji, Natália Tatanka e Elizeu Sousa e membros do Movimento Saúde Mental, de Fortaleza, dentre outros.

Serviço

Encontro "Tudo que nóis tem é nóis"

Informações: Instituto Parentes WhatsApp (85) 99251-1241

Para programação completa e inscrições clique aqui.