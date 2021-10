Saiba quais são os serviços oferecidos nos Vapt Vupts do Ceará

Com quatro unidades no Ceará, o Vapt Vupt oferece 128 serviços públicos aos cidadãos

O Vapt Vupt é uma central de atendimento aos cidadãos que oferece diversos serviços públicos. No Ceará, há quatro unidades do equipamento, sendo duas em Fortaleza, nos bairros Antônio Bezerra e Messejana, e duas no Interior do Estado, nos municípios de Juazeiro do Norte e Sobral.

Para a realização de 128 serviços, o Vapt Vupt conta com 16 órgãos estaduais e municipais. Todas as unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Os atendimentos devem ser agendados por meio do site.

Confira os serviços disponíveis em cada unidade do Vapt Vupt:

Antônio Bezerra

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Autarquia Municipal de Trânsito (AMC)

Apresentação de Recurso para Multa – 2ª Estância

Defesa de Autuação

Emissão de Credencial para Idoso e Deficiente para uso de Vaga Especial

Indicação de Condutor

Recurso de Multa - Jari

Ressarcimento de Multas e Taxas

Retirada de Multas

Solicitações Gerais

Bradesco

Depósito em Contas do Bradesco

Pagamento de contas diversas

Saque (com cartão de débito Bradesco)

Transferência entre contas Bradesco

Cagece

Alteração do Titular da Fatura

Emissão de 2ª via de fatura

Outros

Parcelamento de Débitos

Religação de Água

Solicitação de Corte de Água

Departamento Estadual de Trânsito (Detran)

2ª Via de Carteira de Motorista (CNH)

Consulta a processos de Carteira de Motorista (CNH)

Emissão de Carteira de Motorista (CNH) - Definitiva

Emissão de Nada Consta para Carteira de Motorista (CNH)

Renovação de Carteira de Motorista (CNH)

Transferência de CNH de outro Estado (averbação)

E-Vapt Vupt

Cursos Gratuitos

Entrega de Certificados

Solicitação de Acesso à internet e Impressões

Empresa de Transporte Urbano (Etufor)

Bilhete Único Metropolitano

Cadastro de Bicicleta Integrada

Emissão de Bilhete para gratuidade Crianças

Emissão de Bilhete Único

Emissão de Carteira de Estudante

Reativação de Bilhete Único

Solicitação Passe Livre Intermunicipal

Junta Comercial (Jucec)

Alteração de Empresário Individual

Análise de documentos do Empresário Individual

Extinção de Empresário Individual

Recebimento de processos

Perícia Forense (Pefoce)

Emissão de Identidade (RG)

Emissão de Antecedentes Criminais (folha corrida)

Entrega de Identidade (RG)

Programa de Defesa do Consumidor (Procon)

Comunicado Preliminar ao Fornecedor (CIP)

Orientação Jurídica ao Consumidor

Reclamação ao Fornecedor

Retirada de Dúvidas (Simples Consulta)

Retorno de Comunicado Preliminar ao Fornecedor

Secretaria de Administração Penitenciária (SAP)

1ª Via de Cartão de Visita a Internos

2ª Via de Cartão de Visita a Internos

Atendimento Assistente Social - SAP

Entrega do Cartão de Visitas a Internos

Renovação do Cartão de Visita a Internos

Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE)

Atendimento MEI - Baixa de CNPJ

Atendimento MEI - Declaração anual MEI

Atendimento MEI - Emissão de Boletos, Declarações

Atendimento MEI - Emissão de CNPJ

Orientação para o Microcrédito

Secretaria dos Direitos Humanos (SDHDS)

Cadastro Único Bolsa Família

Declaração de Inscrição no Cadastro Único do Bolsa Família

Revalidação de Cadastro



Secretaria de Finanças (Sefin)

Consulta da Guia de ITBI

CONSULTA DE ISS

Consulta no Cadastro do IPTU

Emissão de Boleto (IPTU, ISS e ITBI)

Emissão de Certidão negativa de débito

Emissão de Certidão negativa de débito

Emissão de DAM de IPTU,ISS e ITBI

Emissão de Nota Fiscal Avulsa

Imunidade de IPTU de acordo com a atividade do estabelecimento

Isenção do IPTU de acordo com o perfil do proprietário do imóvel

Isenção do ISS de acordo com a atividade exercida

Revisão de Dados Cadastrais para ITBI

Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa)

Vacinação

Sine/IDT

Consulta vagas de emprego (IMO)

Entrega de CTPS

Seguro através de Ata Judicial

Seguro Desemprego

Seguro Doméstico (e-social)

Secretaria da Proteção Social

Emissão de 1ª via do CPF

Tribunal Regional Eleitoral (TRE)

Coleta de Biometria para Título de Eleitor ativo

Consulta da Situação Eleitoral

Declaração de Situação Eleitoral

Emissão de título de eleitor

Entrega de Título de Eleitor já emitido

Justificativa Eleitoral

Multa Eleitoral

Transferência de local de votação com coleta de biometria



Messejana

Autarquia Municipal de Trânsito (AMC)

Apresentação de Recurso para Multa – 2ª Estância

Defesa de Autuação

Emissão de Credencial para Idoso e Deficiente para uso de Vaga Especial

Indicação de Condutor

Recurso de Multa - Jari

Solicitações Gerais

Bradesco

Depósito em Contas do Bradesco

Pagamento de contas diversas

Saque (com cartão de débito Bradesco)

Transferência entre contas Bradesco

Cagece

Alteração do Titular da Fatura

Emissão de 2ª via de fatura

Outros

Parcelamento de Débitos

Religação de Água

Solicitação de Corte de Água

Departamento Estadual de Trânsito (Detran)

2ª Via de Carteira de Motorista (CNH)

Consulta a processos de Carteira de Motorista (CNH)

Emissão de Carteira de Motorista (CNH) - Definitiva

Emissão de Nada Consta para Carteira de Motorista (CNH)

Renovação de Carteira de Motorista (CNH)

Transferência de CNH de outro Estado (averbação)

E-Vapt Vupt

Cursos Gratuitos

Entrega de Certificados

Solicitação de Acesso à internet e Impressões

Empresa de Transporte Urbano (Etufor)

Bilhete Único Metropolitano

Cadastro de Bicicleta Integrada

Emissão de Bilhete para gratuidade Crianças

Emissão de Bilhete Único

Emissão de Carteira de Estudante

Reativação de Bilhete Único

Solicitação Passe Livre Intermunicipal



Perícia Forense (Pefoce)

Emissão de Identidade (RG)

Emissão de Antecedentes Criminais (folha corrida)

Entrega de Identidade (RG)

Programa de Defesa do Consumidor (Procon)

Comunicado Preliminar ao Fornecedor (CIP)

Orientação Jurídica ao Consumidor

Reclamação ao Fornecedor

Retirada de Dúvidas (Simples Consulta)

Retorno de Comunicado Preliminar ao Fornecedor

Secretaria de Administração Penitenciária (SAP)

1ª Via de Cartão de Visita a Internos

2ª Via de Cartão de Visita a Internos

Atendimento Assistente Social - SAP

Entrega do Cartão de Visitas a Internos

Renovação do Cartão de Visita a Internos

Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE)

Atendimento MEI - Baixa de CNPJ

Atendimento MEI - Declaração anual MEI

Atendimento MEI - Emissão de Boletos, Declarações

Atendimento MEI - Emissão de CNPJ

Orientação para o Microcrédito

Secretaria de Direitos Humanos (SDHDS)

Revalidação de Cadastro

Cadastro Único Bolsa Família

Declaração de Inscrição no Cadastro Único do Bolsa Família

Secretaria da Fazenda (Sefaz)

Certidão Negativa de Débito

Consulta de Débitos Contribuintes

IPVA - Emissão de Boleto

IPVA- Emissão de certidão de quitação

Parcelamento do IPVA

Secretaria de Finanças (Sefin)

Consulta da Guia de ITBI

Consulta DE ISS

Consulta no Cadastro do IPTU

Emissão de Boleto (IPTU, ISS e ITBI)

Emissão de Certidão negativa de débito

Emissão de DAM de IPTU,ISS e ITBI

Emissão de Nota Fiscal Avulsa

Imunidade de IPTU de acordo com a atividade do estabelecimento

Isenção do IPTU de acordo com o perfil do proprietário do imóvel

Isenção do ISS de acordo com a atividade exercida

Revisão de Dados Cadastrais para ITBI

Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa)

Vacinação

Sine/IDT

Consulta vagas de emprego (IMO)

Declaração seguro desemprego para isenção de taxa 2ª via RG

Seguro através de Ata Judicial

Seguro Doméstico (e-social)

Declaração seguro desemprego para isenção de taxa 2ª via RG

Seguro Desemprego

Secretaria da Proteção Social

Emissão de 1ª via do CPF

Tribunal Regional Eleitoral (TRE)

Coleta de Biometria para Título de Eleitor ativo

Consulta da Situação Eleitoral

Declaração de Situação Eleitoral

Emissão de título de eleitor

Entrega de Título de Eleitor já emitido

Justificativa Eleitoral

Multa Eleitoral

Transferência de local de votação com coleta de biometria

Juazeiro do Norte

Bradesco

Depósito em Contas do Bradesco

Pagamento de contas diversas

Saque (com cartão de débito Bradesco)

Transferência entre contas Bradesco

Cagece



Alteração do Titular da Fatura

Emissão de 2ª via de fatura

Outros

Parcelamento de Débitos

Religação de Água

Solicitação de Corte de Água

Departamento Estadual de Trânsito (Detran)

2ª Via de Carteira de Motorista (CNH)

Adição de categoria à CNH

Atendimento Suporte Auto Escola

Consulta a processos de Carteira de Motorista (CNH)

Emissão de Nada Consta para Carteira de Motorista (CNH)

Mudança de categoria da CNH

Renovação de Carteira de Motorista (CNH)

Transferência de CNH de outro Estado (averbação)

E-Vapt Vupt

Cursos Gratuitos

Entrega de Certificados

Solicitação de Acesso à internet e Impressões

Perícia Forense (Pefoce)

Emissão de Identidade (RG)

Emissão de Antecedentes Criminais (folha corrida)

Entrega de Identidade (RG)

Polícia Federal (PF)

Emissão de passaporte

Secretaria da Fazenda (Sefaz)

Alteração Cadastral de Empresas

IPVA- Emissão de certidão de quitação

IPVA- Isenção taxista

Sine/IDT

Consulta vagas de emprego (IMO)

Declaração seguro desemprego para isenção de taxa 2ª via RG

Seguro através de Ata Judicial

Seguro Desemprego

Seguro Doméstico (e-social)

Secretaria da Proteção Social (SPS)

Emissão de 1ª via do CPF

Sobral

Agência do Meio Ambiente (Ama)

Consulta Prévia

Anuência Prévia

Autorização Ambiental

Declaração de Isenção

Bradesco

Depósito em Contas do Bradesco

Pagamento de contas diversas

Saque (com cartão de débito Bradesco)

Transferência entre contas Bradesco

Cagece

Alteração do Titular da Fatura

Emissão de 2ª via de fatura

Outros

Parcelamento de Débitos

Religação de Água

Solicitação de Corte de Água

Coordenadoria Municipal de Trânsito (CMT)

Credenciamento de Deficiente

Credenciamento de Idoso

Defesa Prévia

Identificação de Infrator

Recurso a JARI

Departamento Estadual de Trânsito (Detran)

2ª Via de Carteira de Motorista (CNH)

Adição de categoria à CNH

Consulta a processos de Carteira de Motorista (CNH)

Emissão de Carteira de Motorista (CNH) - Definitiva

Emissão de Nada Consta para Carteira de Motorista (CNH)

Renovação de Carteira de Motorista (CNH)

Transferência de CNH de outro Estado (averbação)

E-Vapt Vupt

Cursos Gratuitos

Entrega de Certificados

Solicitação de Acesso à internet e Impressões

Junta Comercial (Jucec)

Alteração de Empresário Individual

Extinção de Empresário Individual

Análise de documentos do Empresário Individual

Recebimento de processos

Junta Militar

2º Via de Comprovante de Alistamento

Alistamento militar

Declaração de Desobrigação do Exército

Emissão de Taxas/Multas

Entrega de certificados militares

Perícia Forense (Pefoce)

Emissão de Identidade (RG)

Emissão de Antecedentes Criminais (folha corrida)

Entrega de Identidade (RG)

Serviço de Água e Esgoto (SAAE)

Aferição de Hidrômetro

Atualização Cadastral

Comunicação de Vazamento

Cortes e Religação de água

Deslocamento de Cavalete

Desobstrução de Esgoto

Emissão de 2ª via de documentos

Emissão de Ordem de Serviço

Falta de Água

Inclusão de Tarifa Social

Limpeza de Fossa

Pedido de Ligação de Água

Transferência de Titularidade

Secretaria de Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social (SEDHAS)

Emissão de Folha Resumo

Consulta de Benefícios

Secretaria da Fazenda (Sefaz)



Certidão Negativa de Débito

Consulta de Débitos Contribuintes

IPVA - Certidão de Quitação

IPVA - Emissão de Boleto

IPVA- Emissão de certidão de quitação

Nota Fiscal Avulsa

Parcelamento do IPVA

Secretaria de Finanças (Sefin)

Consulta da Guia de ITBI

CONSULTA DE ISS

Consulta no Cadastro do IPTU

Emissão de DAM de IPTU,ISS e ITBI

Emissão de IPTU

Secretaria de Serviços Públicos (Sesep)

Declaração (Táxi e/ou Moto Táxi)

Isenção IPVA (Táxi e/ou Moto Táxi)

Licença Médica

Renovação Licença de Transporte

Solicitação de Criação de Linha de Transporte Distrital

Solicitação de Isenção de IPVA (Táxi e/ou Moto Táxi)

Solicitação de Mudança de veículo (Transporte Distrital)

Solicitação Renovação Emplacamento (Táxi e/ou Moto Táxi)

Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma)

Alteração Alvará de Funcionamento

Alteração de Projeto

Alvará de Funcionamento Simplificado

Aprovação Definitiva de Loteamento

Autenticação de Plantas e Projetos

Autorização Comércio Ambulante

Autorização de Utilização de Espaços Públicos

Autorização Outdoors / Letreiros

Autorização para Demolição

Autorização para Execução de Loteamento

Autorização para Murar Terreno

Autorização Som volante

Cancelamento de Embargo

Cancelamento de Notificações

Certidão de Desmembramento

Certidão de Remembramento

Concessão Alvará de Construção

Concessão de Alvará de Funcionamento Regular

Defesa de Auto de Infração

Estudo de Viabilidade Locacional

Habite-se

Mudança de Titularidade

Obrigações que devem ser atendidas após a Concessão do Alvará de Funcionamento Simplificado

Reforma com Acréscimo

Regularização de Obra Construída

Renovação de Alvará de Construção

Renovação de Alvará de Funcionamento Regular

Renovação de Alvará de Funcionamento Simplificado

Retificação de Área

Vistoria para Ligação de água

Sine/IDT

Consulta vagas de emprego (IMO)

Declaração seguro desemprego para isenção de taxa 2ª via RG

Seguro através de Ata Judicial

Seguro Desemprego

Seguro Doméstico (e-social)

Secretaria da Proteção Social (SPS)

Emissão de 1ª via do CPF

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE)

MEI - Consulta

MEI - Formalização, Alteração, Baixa

MEI - Boletos

Vigilância Sanitária

Requisição de Alvará Sanitário

Serviço

Endereços:



Antônio Bezerra

R. Demétrio Menezes, 3750 - Antônio Bezerra, Fortaleza (ao lado do terminal de ônibus)

Telefone: (85) 3207.1500

Messejana

Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Messejana, Fortaleza (ao lado do terminal de ônibus)

Telefone: (85) 3218.5200

Sobral

R. Coronel José Silvestre, 201 - Centro, Sobral

Telefone: (88) 3695.3100

Juazeiro do Norte

Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - Centro, Juazeiro do Norte (no Centro Multiuso)

Telefone: (88) 3572.4700

WhatsApp Vapt Vupt: (85) 98949.8600

Site: meuvaptvupt.com.br/agendamento

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags