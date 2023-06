Duas pessoas são baleadas no bairro Curió, em Fortaleza

Duas pessoas foram baleadas no bairro Curió, em Fortaleza, nessa quarta-feira, 28. Dois homens, de 43 e 49 anos, foram atingidos por disparos de arma de fogo. As informações foram confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Conforme o órgão, a ocorrência foi registrada no período da noite, e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para atender o caso de dupla lesão corporal a bala. As vítimas foram socorridas a uma unidade de saúde.

A SSPDS orienta que as vítimas e seus familiares façam um Boletim de Ocorrência para que as investigações tenham início. A delegacia do 35º Distrito Policial é responsável por apurar as ações criminosas na região.