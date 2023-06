Homem é morto e três pessoas são lesionadas dentro de carro em Fortaleza

Um homem foi morto e três pessoas foram lesionadas dentro de um carro na avenida Alberto Craveiro, no bairro Dias Macedo, em Fortaleza. O caso foi registrado na quarta-feira, 28. Uma mulher de 35 anos, com antecedentes por ameaça, foi presa suspeita pelo crime. A motivação seria relacionada à disputa de grupos criminosos.

Homem é preso e adolescente é apreendido com armas, munição e drogas em Fortaleza; LEIA

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem não foi identificado formalmente. A suspeita foi presa na madrugada da quinta-feira, 29. Foram encontradas 32 munições de arma de fogo de calibre 9 mm.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em relação às outras três pessoas feridas, uma delas foi baleada por disparo de arma de fogo. No caso das outras duas, não foram especificadas a origem das lesões. Todas foram levadas a uma unidade hospitalar, conforme a SSPDS.

O órgão confirmou que a motivação do crime seria relacionada à disputa de grupos rivais. Ainda divulgou que as equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e que a 7ª DHPP está com as investigações do caso.