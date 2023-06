Carro usado em tentativa de chacina é localizado no bairro Curió

Crédito: Via WhatsApp O POVO

O carro utilizado na tentativa de chacina contra seis pessoas, que deixou um morto e outras cinco pessoas feridas no bairro Guajeru, na Grande Messejana, foi encontrado no bairro Curió, em Fortaleza. Os dois bairros são vizinhos. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O órgão informou que o veículo estava abandonado e que o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Não há confirmação de pessoas presas. O POVO ainda solicitou atualização sobre o estado de saúde dos sobreviventes, que incluiu um bebê de quatro meses de idade e foi informado que a SSPDS não repassa informações sobre o estado de saúde dos feridos.



Na ação criminosa morreu Rafael Nascimento Costa, de 22 anos, que não possuía antecedentes criminais. Os cinco feridos possuem entre quatro meses de idade e 28 anos. No momento do crime muitas pessoas estavam na rua Pedro Lopes quando criminosos armados e encapuzados chegaram em um automóvel e efetuaram os disparos.

Essa foi a segunda tentativa de chacina em um período de 72 horas. A primeira ação ocorreu na sexta-feira, 2, quando três pessoas foram mortas e uma quarta foi baleada no município de Baturité.